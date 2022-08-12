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Давление на Apple растёт: Индия заставит всех производителей смартфонов перейти на порты USB-C для зарядки

Вслед за ЕС
Индия может вскоре принять политику, аналогичную политике Европейского союза, по единому стандарту зарядки для мобильных устройств. Это заставит Apple оснастить своим смартфоны не фирменным портом Lightning, а USB Type-C, или USB-C.
Давление на Apple растёт: Индия заставит всех производителей смартфонов перейти на порты USB-C для зарядки

Источник сообщает, что индийское правительство намерено обсудить с представителями отрасли идею отказаться от использования различных зарядных устройств. Цель законопроекта — уменьшить нагрузку на потребителей, а также снизить ненужные электронные отходы. Этот шаг индийского правительства будет соответствовать стандартам, принятым Европейским союзом.

Для тех, кто не знает, ЕС подталкивает технологические бренды к принятию стандарта универсального зарядного порта. Предполагается, что это будет USB Type-C. По сути, Apple является единственным ведущим брендом смартфонов, который использует не такой разъём, а фирменный Lightning.

Источник:Gizmochina
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#Apple
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#индия
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