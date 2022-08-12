Давление на Apple растёт: Индия заставит всех производителей смартфонов перейти на порты USB-C для зарядки

Источник сообщает, что индийское правительство намерено обсудить с представителями отрасли идею отказаться от использования различных зарядных устройств. Цель законопроекта — уменьшить нагрузку на потребителей, а также снизить ненужные электронные отходы. Этот шаг индийского правительства будет соответствовать стандартам, принятым Европейским союзом.

Для тех, кто не знает, ЕС подталкивает технологические бренды к принятию стандарта универсального зарядного порта. Предполагается, что это будет USB Type-C. По сути, Apple является единственным ведущим брендом смартфонов, который использует не такой разъём, а фирменный Lightning.