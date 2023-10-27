Даже дешёвые смартфоны Samsung получат OLED-экраны

Даже дешёвые смартфоны Samsung получат OLED-экраныПродвинутые технологии в массы!
Samsung делает большой шаг вперёд в области доступности OLED-технологий, планируя оснастить ими даже свои бюджетные смартфоны.
Компания рассматривает возможность использования данного типа экранов в своей серии Galaxy A1, начиная с модели Galaxy A15, которая ожидается в следующем году.
Это станет значительным изменением по сравнению с предыдущей моделью Galaxy A14, которая была оснащена LCD-дисплеем.
Использование жёстких OLED-матриц в бюджетных моделях не только обеспечит пользователям лучшее качество изображения, но и поможет улучшить загрузку производственных линий Samsung Display, которые в последнее время испытывают трудности с загрузкой из-за снижения спроса на рынке.
Новый подход также подчёркивает стремление корейского гиганта к инновациям и улучшению пользовательского опыта даже в более доступных сегментах рынка.
Компания явно понимает важность адаптации к меняющимся требованиям потребителей и стремится предоставить им передовые технологии по более привлекательной цене.