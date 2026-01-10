Даже если Qualcomm доверит Samsung 2-нм чипы, это будет не Snapdragon 8 Elite Gen 6

Эксперты считают, что флагманские процессоры Qualcomm нового поколения — условные Snapdragon 8 Elite Gen 6 и их «Pro»-версия, всё равно будут изготовлены на мощностях основного партнёра — TSMC.

По версии СМИ, если сделка состоится, Samsung будет производить для Qualcomm другой, менее топовый чип. Выпуск его может начаться уже в этом году.