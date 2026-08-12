Даже первый не вышел, но Apple уже работает над третьим складным iPhone

А ещё началась работа над третьим поколением. Вот у этой модели уже будут увеличенные экраны — как наружный, так и внутренний. Конкретные размеры не называются.

Официальных заявлений от Apple нет и не будет. Ближайший срок, когда мы сможем узнать что-то из уст компании — презентация в сентябре. Если про складные устройства ничего не будет сказано, то придётся ждать дальше.