Даже первый не вышел, но Apple уже работает над третьим складным iPhone

Опубликовано 12 августа 2026, 22:041 мин.
Даже первый не вышел, но Apple уже работает над третьим складным iPhoneБудущие модели могут получить экраны большего размера
Согласно СМИ, первое складное устройство Apple, предполагаемый iPhone Ultra, должно дебютировать уже в сентябре этого года. У него якобы будет внешний экран диагональю 5,5 дюйма и внутренний на 7,8 дюйма. При этом, как пишут Bloomberg, компания уже приступила к разработке второго поколения на 2027 год. Оно, по слухам, сохранит тот же дизайн.
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А ещё началась работа над третьим поколением. Вот у этой модели уже будут увеличенные экраны — как наружный, так и внутренний. Конкретные размеры не называются.
Официальных заявлений от Apple нет и не будет. Ближайший срок, когда мы сможем узнать что-то из уст компании — презентация в сентябре. Если про складные устройства ничего не будет сказано, то придётся ждать дальше.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный