Даже подержанные iPhone 12 стали дороже

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Даже подержанные iPhone 12 стали дорожеВ первый месяц цена перепродажи упала сильно, но теперь только растёт
Обычно смартфоны Apple теряют в цене медленнее, чем Android-устройства. И серия iPhone 12 не исключение. Более того, она оказалась даже успешнее на вторичном рынке, чем iPhone 11.
Сообщается, что за первые полгода iPhone 12 потеряли в цене 34,5% при перепродаже. Для сравнения: серия iPhone 11 потеряла в среднем 44%.
Что интересно, iPhone 12 пережили самый резки спад цены в первый месяц. Затем стоимость начала лишь расти. Например iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ, который продавался в магазинах за $1399, в первый месяц подешевел на вторичном рынке до $710. Спустя полгода же цена его перепродажи поднялась до $995. У iPhone 11 Pro Max с таким же объёмом памяти цена с $1449 упала в первый месяц до $850, а через полгода составляла $830.