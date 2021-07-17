Даже подержанные iPhone 12 стали дороже

Сообщается, что за первые полгода iPhone 12 потеряли в цене 34,5% при перепродаже. Для сравнения: серия iPhone 11 потеряла в среднем 44%.

Что интересно, iPhone 12 пережили самый резки спад цены в первый месяц. Затем стоимость начала лишь расти. Например iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ, который продавался в магазинах за $1399, в первый месяц подешевел на вторичном рынке до $710. Спустя полгода же цена его перепродажи поднялась до $995. У iPhone 11 Pro Max с таким же объёмом памяти цена с $1449 упала в первый месяц до $850, а через полгода составляла $830.