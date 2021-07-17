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Сегодня в 13:16

Даже подержанные iPhone 12 стали дороже

В первый месяц цена перепродажи упала сильно, но теперь только растёт
Обычно смартфоны Apple теряют в цене медленнее, чем Android-устройства. И серия iPhone 12 не исключение. Более того, она оказалась даже успешнее на вторичном рынке, чем iPhone 11.
Даже подержанные iPhone 12 стали дороже

Сообщается, что за первые полгода iPhone 12 потеряли в цене 34,5% при перепродаже. Для сравнения: серия iPhone 11 потеряла в среднем 44%.

Что интересно, iPhone 12 пережили самый резки спад цены в первый месяц. Затем стоимость начала лишь расти. Например iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ, который продавался в магазинах за $1399, в первый месяц подешевел на вторичном рынке до $710. Спустя полгода же цена его перепродажи поднялась до $995. У iPhone 11 Pro Max с таким же объёмом памяти цена с $1449 упала в первый месяц до $850, а через полгода составляла $830.