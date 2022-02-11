Даже Южная Африка получит флагманские смартфоны Samsung с процессором Snapdragon, но не Россия

С новой серией Samsung расширяет географию чипа Snapdragon. По последним сообщениям, в Южной Африке компания переходит на Snapdragon 8 Gen 1 из-за «сроков производства и выполнения заказов».

Другие рынки, которые, вероятно, откажутся от чипов Exynos, — это ОАЭ и даже родина компании Южная Корея. Samsung Galaxy S22 с Exynos 2200 выйдет в Великобритании и континентальной Европе.

По ранним утечкам, небольшое преимущество в производительности есть у процессора Snapdragon 8 Gen 1.