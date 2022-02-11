Даже Южная Африка получит флагманские смартфоны Samsung с процессором Snapdragon, но не Россия

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Даже Южная Африка получит флагманские смартфоны Samsung с процессором Snapdragon, но не РоссияНа российских пользователей Exynos хватит
Ранее на этой неделе Samsung анонсировала флагманскую серию Galaxy S22, и, как обычно, на некоторых рынках смартфоны выходят с новейшим процессором Qualcomm, а на другие — с Exynos. В России аппараты выйдут с фирменным чипсетом. А вот в Южной Африке, как оказалось, с топовой платформой Snapdragon.
С новой серией Samsung расширяет географию чипа Snapdragon. По последним сообщениям, в Южной Африке компания переходит на Snapdragon 8 Gen 1 из-за «сроков производства и выполнения заказов».
Другие рынки, которые, вероятно, откажутся от чипов Exynos, — это ОАЭ и даже родина компании Южная Корея. Samsung Galaxy S22 с Exynos 2200 выйдет в Великобритании и континентальной Европе.
По ранним утечкам, небольшое преимущество в производительности есть у процессора Snapdragon 8 Gen 1.
Источник: GSMArena