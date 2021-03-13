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Сегодня в 12:15
Дефицит процессоров затронул смартфоны Samsung
Смартфоны среднего уровня
Агентство Reuters сообщило, что Qualcomm не может удовлетворить спрос на свой флагманский процессор Snapdragon 888. Из-за этого компания стала перенаправлять производственные мощности на топовый чипсет, а это грозит нехваткой компонентов даже для смартфонов среднего и бюджетного уровня Samsung.
Недавно вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) говорил, что компания может стать одной из первых, кто ощутит на себе дефицит чипов. Её смартфоны — Redmi K40 и Mi 11 — используют именно Snapdragon 888. Другие китайские производители, в том числе Realme, Oppo и Vivo, тоже пострадают, но не так сильно. Что касается флагманских смартфонов Samsung, то с ними всё должно быть в порядке, так как большинство из них работает на платформах Exynos.
А вот средний и бюджетный сегмент может пострадать от каскадного эффекта. Сообщается, что дефицит затронул производство интегральных схем управления питанием. Дело в том, что Qualcomm перенаправила свою партию таких чипов на линию Snapdragon 888, что повлияло на другие продукты компании.