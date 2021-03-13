Дефицит процессоров затронул смартфоны Samsung

Недавно вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) говорил, что компания может стать одной из первых, кто ощутит на себе дефицит чипов. Её смартфоны — Redmi K40 и Mi 11 — используют именно Snapdragon 888. Другие китайские производители, в том числе Realme, Oppo и Vivo, тоже пострадают, но не так сильно. Что касается флагманских смартфонов Samsung, то с ними всё должно быть в порядке, так как большинство из них работает на платформах Exynos.

А вот средний и бюджетный сегмент может пострадать от каскадного эффекта. Сообщается, что дефицит затронул производство интегральных схем управления питанием. Дело в том, что Qualcomm перенаправила свою партию таких чипов на линию Snapdragon 888, что повлияло на другие продукты компании.