Дефицит всё-таки есть: российские операторы начали отказываться от раздачи бесплатных SIM-карт

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Дефицит всё-таки есть: российские операторы начали отказываться от раздачи бесплатных SIM-картЧипы для симок существенно подорожали
«Коммерсант» узнал, что российские операторы начали сворачивать раздачу подарочных SIM-карт. Всё дело в дефиците чипов, которые используются в симках. Их себестоимость из-за этого растёт.
В Билайне журналистам рассказали, что приняли решение отказаться от выдачи сим-карт в подарок при заключении сотового контракта или при покупке устройства. Той же стратегии придерживается МегаФон. Пока оператор ешё выдаёт клиентам подарочные SIM-карты, но в меньших объёмах.
Источники сообщили «Коммерсанту», что себестоимость сим-карт для операторов за полгода выросла в 2,5 раза. При этом рост начался ещё во время пандемии. Кроме того, операторы покупали карты у зарубежных поставщиков (Gemalto, Giesecke + Devrient и GigSky). Теперь же логистика усложнилась.