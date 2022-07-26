Дефицит всё-таки есть: российские операторы начали отказываться от раздачи бесплатных SIM-карт

В Билайне журналистам рассказали, что приняли решение отказаться от выдачи сим-карт в подарок при заключении сотового контракта или при покупке устройства. Той же стратегии придерживается МегаФон. Пока оператор ешё выдаёт клиентам подарочные SIM-карты, но в меньших объёмах.

Источники сообщили «Коммерсанту», что себестоимость сим-карт для операторов за полгода выросла в 2,5 раза. При этом рост начался ещё во время пандемии. Кроме того, операторы покупали карты у зарубежных поставщиков (Gemalto, Giesecke + Devrient и GigSky). Теперь же логистика усложнилась.