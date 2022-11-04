Действительно замена Android? Фирменную систему Huawei установили уже на 320 млн устройств

17:31, 04 ноября 2022
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Действительно замена Android? Фирменную систему Huawei установили уже на 320 млн устройствИ это не конец
Компания Huawei провела конференцию для разработчиков и сообщила, как обстоят дела у её фирменной операционной системы HarmonyOS. Её задачей было заменить Android, когда китайский производитель потерял к нему доступ из-за санкций.
По словам топ-менеджера Huawei Ю Чэндуна, количество устройств, работающих под управлением HarmonyOS, составило 320 миллионов единиц. Так, за последний год их число выросло на 113%.
Кроме того, в экосистеме HarmonyOS уже насчитывается более 2 миллионов разработчиков, а также есть более 2200 партнёров, которые выпускают устройства, поддерживающие операционную систему.