Действительно замена Android? Фирменную систему Huawei установили уже на 320 млн устройств

По словам топ-менеджера Huawei Ю Чэндуна, количество устройств, работающих под управлением HarmonyOS, составило 320 миллионов единиц. Так, за последний год их число выросло на 113%.

Кроме того, в экосистеме HarmonyOS уже насчитывается более 2 миллионов разработчиков, а также есть более 2200 партнёров, которые выпускают устройства, поддерживающие операционную систему.