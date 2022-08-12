Делают ли смартфоны детей гиперактивными

Для исследования учёные попросили родителей детей в возрасте от четырёх до шести лет заполнить анкету об использовании их ребёнком мобильных устройств, а также об их поведенческих проблемах. Три года спустя исследователи опросили родителей с помощью той же анкеты, когда их детям было от семи до девяти лет.

Учёные обнаружили, что чем более беспокойным был ребёнок от природы, тем выше была вероятность того, что он будет чрезмерно использовать цифровые устройства.

«Можно сделать вывод, что использование мобильных устройств в раннем детстве не приводит к гиперактивности/дефициту внимания, в отличие, например, от просмотра телевизора», — добавили исследователи.

Исследование, впрочем, ограничено небольшой выборкой, поэтому учёные никому не советуют пускать на самотёк использование детьми смартфонов.