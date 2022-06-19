Дело не в жадности: почему Samsung не выпустит удешевлённый флагман Galaxy S22 FE

Журналисты пришли к выводу, что смартфоны серии Galaxy FE не имели особого смысла с точки зрения узнаваемости бренда или ценообразования. В последнее время серия, похоже, оставила позади амбиции «убийцы флагманов».

Отчасти это связано с тем, что линейка флагманов Samsung Galaxy S уже включает в себя относительно дешёвую базовую модель, которая обычно оказывается более выгодной покупкой, чем FE, по нескольким причинам. По сравнению с устройствами FE флагманы — даже начального уровня — предлагают лучшие аппаратные характеристики, улучшенные поддержку прошивки и пользовательский интерфейс.

Между тем, многочисленные пользователи смартфонов среднего/бюджетного класса больше тяготеют к таким устройствам, как Galaxy A5x. Им нет смысла приобретать Galaxy FE. Можно предположить, что Samsung начала это понимать.