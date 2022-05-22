Дело в политике или качестве? Почему в iPhone 14 не будет китайских дисплеев, как в iPhone 13

Apple поручила BOE производство дисплеев для iPhone 13 в октябре прошлого года. Эта сделка завершилась в начале этого месяца, когда Apple, как сообщается, поймала BOE на изменении ширины цепи тонкопленочных транзисторов дисплея iPhone 13 без ведома Apple.

Вместо BOE, The Elec ожидает, что Apple разделит заказ на 30 миллионов дисплеев между LG Display и Samsung Display, двумя основными поставщиками дисплеев. Samsung, скорее всего, будет производить 6,1- и 6,7-дюймовые дисплеи для грядущего iPhone 14 Pro, в то время как LG будет производить 6,7-дюймовый дисплей для iPhone 14 Pro Max.