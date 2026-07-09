Всё из-за распространения ИИ. Каждый производитель пытается внедрить их в свои смартфоны. А ИИ требуют всё больше объёма памяти. Производителям приходится устанавливать более ёмкие чипы, что дорого.

В первом квартале этого года, например, на память приходилось почти 60% себестоимости бюджетного телефона до 400 долларов, а для моделей дешевле 99 долларов более 64%.

Смартфоны дороже 400 долларов этой проблемы почти не касаются. Их поставки, наоборот, вырастут на 5,7%.