Опубликовано 09 июля 2026, 19:331 мин.
Дешевых смартфонов станет ещё меньше — аналитика OmdiaБюджетники дорожают. Виноват ИИ
По данным аналитиков Omdia, поставки смартфонов дешевле 400 долларов в этом году упадут более чем на 22%. И главная причина в росте цен на памяти DRAM и NAND.
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Всё из-за распространения ИИ. Каждый производитель пытается внедрить их в свои смартфоны. А ИИ требуют всё больше объёма памяти. Производителям приходится устанавливать более ёмкие чипы, что дорого.
В первом квартале этого года, например, на память приходилось почти 60% себестоимости бюджетного телефона до 400 долларов, а для моделей дешевле 99 долларов более 64%.
Смартфоны дороже 400 долларов этой проблемы почти не касаются. Их поставки, наоборот, вырастут на 5,7%.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный