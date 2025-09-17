Дешёвые, ещё и с ИИ: Rogbid представила умные часы Rowatch 11S

Опубликовано 17 сентября 2025, 19:151 мин.
Дешёвые, ещё и с ИИ: Rogbid представила умные часы Rowatch 11SС датчиками здоровья и поддержкой AI GPT всего за $39
Rogbid выпустила новые смарт-часы Rowatch 11S. Модель вошла в линейку Health Season и позиционируется как бюджетные часы с поддержкой ЭКГ.
© Rogbid
Устройство оснащено 1,53-дюймовым HD-дисплеем, кнопкой и сенсором ЭКГ. На корпусе есть небольшой LED-фонарик, а защита по стандарту IP68 делает часы устойчивыми к пыли и воде. Батарея на 450 мА·ч.
Для контроля здоровья предусмотрены также измерения пульса, уровня кислорода в крови, сахара, температуры тела и метаболической активности. Все данные доступны в один клик.
Часы поддерживают функцию AI GPT, которая помогает выполнять задачи и подстраивать циферблаты под нужды пользователя, достаточно попросить. Встроенные микрофон и динамик позволяют принимать звонки и уведомления прямо с запястья через Bluetooth.
Цена всего $39. Модель доступна в трёх цветах: чёрный, синий и красный.