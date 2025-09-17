Дешёвые, ещё и с ИИ: Rogbid представила умные часы Rowatch 11S

Устройство оснащено 1,53-дюймовым HD-дисплеем, кнопкой и сенсором ЭКГ. На корпусе есть небольшой LED-фонарик, а защита по стандарту IP68 делает часы устойчивыми к пыли и воде. Батарея на 450 мА·ч.

Для контроля здоровья предусмотрены также измерения пульса, уровня кислорода в крови, сахара, температуры тела и метаболической активности. Все данные доступны в один клик.