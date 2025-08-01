Дешёвые наушники Nothing CMF Buds стали звучать ещё лучше

Для CMF Buds 2a обновление 1.0.1.46 сосредоточено на устранении багов и повышении надёжности соединения.

CMF Buds 2 Plus получили версию 1.0.1.40 с улучшением басов, как у Buds 2, а также улучшенной поддержкой LDAC. Также исправлены разные мелкие ошибки.

Обновления распространяются постепенно, так что не переживайте, если сразу не увидите их в приложении. Чтобы обновить наушники, подключите их к телефону и откройте приложение Nothing X. В настройках выберите пункт «Обновление прошивки» и следуйте инструкциям на экране.