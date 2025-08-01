Дешёвые наушники Nothing CMF Buds стали звучать ещё лучше

Опубликовано 01 августа 2025, 18:041 мин.
Дешёвые наушники Nothing CMF Buds стали звучать ещё лучшеУлучшена стабильность работы
Бренд Nothing выпустил обновления прошивки для трёх популярных моделей беспроводных наушников — CMF Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus. Для CMF Buds 2 вышла версия 1.0.1.32. Главное новшество — улучшенный режим Ultra Bass с более насыщенным и чётким басом. Также исправлены разные ошибки для стабильной работы.
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Для CMF Buds 2a обновление 1.0.1.46 сосредоточено на устранении багов и повышении надёжности соединения.
CMF Buds 2 Plus получили версию 1.0.1.40 с улучшением басов, как у Buds 2, а также улучшенной поддержкой LDAC. Также исправлены разные мелкие ошибки.
Обновления распространяются постепенно, так что не переживайте, если сразу не увидите их в приложении. Чтобы обновить наушники, подключите их к телефону и откройте приложение Nothing X. В настройках выберите пункт «Обновление прошивки» и следуйте инструкциям на экране.