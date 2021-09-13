Дешёвые "породистые" смартфоны подробно сравнили: iPhone SE 2020 против Google Pixel 5a

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Дешёвые "породистые" смартфоны подробно сравнили: iPhone SE 2020 против Google Pixel 5aПо некоторым параметрам продукт Apple опережает Google
Эксперт phonearena.com Виктор Христов протестировал функции и работу смартфонов 2020 и 2021 года.
По результатам обзора оказалось, что даже более старая версия iPhone в чём-то может превосходить Pixel, выпущенный в нынешнем году. Рассматривал эксперт как внешний вид, так и "начинку" аппаратов.
- Дизайн и дисплей. С точки зрения удобства пользования и дизайна лидирует iPhone SE: он меньше, тоньше, поэтому держать в руке его удобнее. Также по сравнению с внешним видом Pixel 5a его дизайн кажется более оригинальным. А вот в плане технологии экрана и наличия разъёма для наушников лучше оказывается Pixel: цвета на OLED-дисплее получаются более яркие и контрастные, чем на ЖК-экране айфона.
- Камера и звук. При дневном освещении фотографии выходят примерно одинаковые, а ночью и вечером снимает заметно лучше Pixel. Кроме того, у аппарата Google есть вторая камера - сверхширокоугольная на 16 МП (у iPhone установлена лишь одна). В режиме портрета тоже снимки получаются похожими, только при фотографии на iPhone нужно подойти гораздо ближе к объекту, чтобы задний фон был размыт, и цвета у гаджета Apple более тёплые, а у телефона Google - нейтральные и холодные.
При съёмке видео небольшое преимущество, как отмечает специалист, было у iPhone. Этот девайс точнее передавал цвета.
Звук же у Pixel более громкий и мощный, чем у iPhone.
- Программное обеспечение и производительность. Процессор, установленный в iPhone SE, очень быстрый: его мощность примерно в два раза больше Snapdragon 765G, который стоит на бюджетном Pixel 5a. Следовательно, на айфоне заметно быстрее загружаются приложения и игры, нет зависаний, легко работать в многозадачном режиме.
- Связь. Новый Pixel поддерживает 5G, а вот iPhone SE - только 4G LTE.
- Срок службы аккумулятора. В этом аспекте между смартфонами была огромная разница. Ёмкость батареи iPhone - всего 1821 мАч, а Pixel - 4680 мАч. Поэтому если первый кое-как может проработать один день, то вторым можно пользоваться дня два при умеренном использовании, говорит Виктор. Обе модели поддерживают скорость зарядки до 18 ватт. При этом беспроводным способом можно зарядить лишь iPhone - у Pixel такой функции нет.