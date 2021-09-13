Дешёвые "породистые" смартфоны подробно сравнили: iPhone SE 2020 против Google Pixel 5a

По результатам обзора оказалось, что даже более старая версия iPhone в чём-то может превосходить Pixel, выпущенный в нынешнем году. Рассматривал эксперт как внешний вид, так и "начинку" аппаратов.

Дизайн и дисплей. С точки зрения удобства пользования и дизайна лидирует iPhone SE: он меньше, тоньше, поэтому держать в руке его удобнее. Также по сравнению с внешним видом Pixel 5a его дизайн кажется более оригинальным. А вот в плане технологии экрана и наличия разъёма для наушников лучше оказывается Pixel: цвета на OLED-дисплее получаются более яркие и контрастные, чем на ЖК-экране айфона.

Камера и звук. При дневном освещении фотографии выходят примерно одинаковые, а ночью и вечером снимает заметно лучше Pixel. Кроме того, у аппарата Google есть вторая камера - сверхширокоугольная на 16 МП (у iPhone установлена лишь одна). В режиме портрета тоже снимки получаются похожими, только при фотографии на iPhone нужно подойти гораздо ближе к объекту, чтобы задний фон был размыт, и цвета у гаджета Apple более тёплые, а у телефона Google - нейтральные и холодные.

При съёмке видео небольшое преимущество, как отмечает специалист, было у iPhone. Этот девайс точнее передавал цвета.

Звук же у Pixel более громкий и мощный, чем у iPhone.