Дешёвый Samsung Galaxy A50 фотографирует не хуже, чем флагманы Sony и Nokia

Недорогую модель Galaxy A50 южнокорейская компания выпустила в феврале этого года. Основная камера у неё представлена тремя датчиками: на 25 Мп с апертурой f/1.7, на 8 Мп с широкоугольным объективом и на 5 Мп с анализом глубины.

Эксперты оценили у Galaxy A50 качество съёмки при хорошем освещении. Смартфон отлично передаёт цвета и имеет широкий динамический диапазон. Но в условиях недостаточной освещённости, например, во время облачной погоды, качество немного портится. При зуме снимки тоже получаются не самыми хорошими. Это эксперты назвали одной из самых слабых сторон камеры модели.