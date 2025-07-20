Дешёвый смартфон vivo T4R 5G получит 4К-качество на фронтальной и тыльной камере

Смартфон, как сообщается, получит процессор MediaTek Dimensity 7400 и будет защищён от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Он выйдет в двух цветах: «Сумеречно-синий» и «Арктически-белый».

Главной особенностью станет поддержка записи видео в 4K как на фронтальную, так и на основную камеры. Кроме того, vivo заявляет, что T4R станет самым тонким в Индии смартфоном с изогнутым с четырёх сторон дисплеем — его толщина составит всего 7,39 мм.

Ожидается, что стоимость будет в пределах от 15 000 до 20 000 индийских рупий (примерно 13−18 тысяч рублей).

Компания уже начала рекламную кампанию, и в ближайшее время обещает раскрыть больше подробностей.