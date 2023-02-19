Дешёвый смартфон Xiaomi Redmi показался на «живых» фото перед глобальным дебютом

16:27, 19 февраля 2023
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Дешёвый смартфон Xiaomi Redmi показался на «живых» фото перед глобальным дебютомЭто модель Redmi 12C
Xiaomi готовится к дебюту на европейском рынке смартфона Redmi 12C. В сети уже опубликовали реальные фотографии устройства.
Фото: Gizmochina
Стоит отметить, что смартфон уже вышел на китайский рынок. Его дизайн и упаковочная коробка были запечатлены на новых фотографиях. Гаджет чем-то напоминает Redmi Note 10.
Gizmochina
По слухам, цена смартфона Redmi 12C в версии 3/64 ГБ составит 170 евро, а в версии 4/128 ГБ — 200 евро. 6,71-дюймовое устройство основано на процессоре MediaTek Helio G85, имеет основную камеру с датчиками на 50 Мп и 0,08 МП (датчик глубины), а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.