Дешёвый смартфон Xiaomi Redmi с NFC продают со скидкой

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Сегодня в 14:38
Дешёвый смартфон Xiaomi Redmi с NFC продают со скидкойЗа 7000 рублей
В интернет-магазине DNS предлагают со скидкой смартфон Xiaomi Redmi 9C. Версию с 32 ГБ памяти можно купить за 7000 рублей.
Цена обновляется при добавлении товара в корзину. В обычное время Xiaomi Redmi 9C с 32 ГБ стоит 9499 рублей. Сейчас его можно купить за 7099:
Версия смартфона с 64 ГБ оценена в 8599 рублей вместо 10 499.
Xiaomi Redmi 9C оснащён 2 ГБ оперативной памяти, двумя слотами под SIM, экраном IPS диагональю 6,53 дюйма, двойной основной камерой 13+2 Мп. У смартфона имеется модуль NFC для бесконтактной оплаты. Питается он от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч. Устройство предлагается в трёх цветах: красном, синем и чёрном.