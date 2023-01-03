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09:56, 03 января 2023
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Десять лет назад Samsung выпустил Android-смартфон со встроенным проектором. Лучше один раз увидеть

Однако этот смартфон всё же не стал популярным

Знали ли вы, что когда-то компания Samsung пыталась создать уникальный смартфон со встроенным проектором? Но идея эта оказалась не очень удачной по нескольким причинам.

Десять лет назад Samsung выпустил Android-смартфон со встроенным проектором. Лучше один раз увидеть

Фото: Phone Repair Guru

Несколько лет назад был выпущен уникальный смартфон Samsung Galaxy Beam. Сейчас его можно приобрести разве что на AliExpress.

Название Galaxy Beam связано с тем, что аппарат оснащён встроенным проектором. Ведущий YouTube-канала Phone Repair Guru проверил его в работе. На данный момент на этом смартфоне стоит устаревшая версия Android. Что касается самого проектора, то он и правда работает. Всё, что вы видите на экране устройства, отражается на стене.

Десять лет назад Samsung выпустил Android-смартфон со встроенным проектором. Лучше один раз увидеть

Все подробности смотрите на видео ниже.

Тем не менее Samsung Galaxy Beam оказался неудачным экспериментом. Пользователи жаловались, что сам смартфон и его проектор не были не особо хороши. То есть Galaxy Beam просто не мог на тот момент идти в ногу со временем. При разборке аппарата оказалось, что при снятии матплаты легко повредить другие компоненты устройства, а проектор удерживается с помощью трёх винтов и действительно напоминает внешне маленький проектор.

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