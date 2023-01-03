Десять лет назад Samsung выпустил Android-смартфон со встроенным проектором. Лучше один раз увидеть

Несколько лет назад был выпущен уникальный смартфон Samsung Galaxy Beam. Сейчас его можно приобрести разве что на AliExpress.

Название Galaxy Beam связано с тем, что аппарат оснащён встроенным проектором. Ведущий YouTube-канала Phone Repair Guru проверил его в работе. На данный момент на этом смартфоне стоит устаревшая версия Android. Что касается самого проектора, то он и правда работает. Всё, что вы видите на экране устройства, отражается на стене.