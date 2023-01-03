Десять лет назад Samsung выпустил Android-смартфон со встроенным проектором. Лучше один раз увидеть

Десять лет назад Samsung выпустил Android-смартфон со встроенным проектором. Лучше один раз увидетьОднако этот смартфон всё же не стал популярным
Знали ли вы, что когда-то компания Samsung пыталась создать уникальный смартфон со встроенным проектором? Но идея эта оказалась не очень удачной по нескольким причинам.
Фото: Phone Repair Guru
Несколько лет назад был выпущен уникальный смартфон Samsung Galaxy Beam. Сейчас его можно приобрести разве что на AliExpress.
Название Galaxy Beam связано с тем, что аппарат оснащён встроенным проектором. Ведущий YouTube-канала Phone Repair Guru проверил его в работе. На данный момент на этом смартфоне стоит устаревшая версия Android. Что касается самого проектора, то он и правда работает. Всё, что вы видите на экране устройства, отражается на стене.
Все подробности смотрите на видео ниже.
Тем не менее Samsung Galaxy Beam оказался неудачным экспериментом. Пользователи жаловались, что сам смартфон и его проектор не были не особо хороши. То есть Galaxy Beam просто не мог на тот момент идти в ногу со временем. При разборке аппарата оказалось, что при снятии матплаты легко повредить другие компоненты устройства, а проектор удерживается с помощью трёх винтов и действительно напоминает внешне маленький проектор.