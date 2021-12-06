Десятки тысяч человек по-прежнему используют смартфон Honor 8-летней давности

Honor сообщил, что к сегодняшнему дню продал более 90 млн смартфонов серии Honor X по всему миру. Кроме того, бренд рассказал, что в мире по-прежнему есть более 40 000 активных пользователей Honor 3X. Этот телефон дебютировал в декабре 2013 года.

Данная модель оснащена экраном диагональю 5,5 дюйма, процессором Mediatek MT6592, одной основной камерой на 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч. Этот смартфон вышел под управлением Android 4.2.2 (Jelly Bean).