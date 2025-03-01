Детально протестирован аккумулятор Oppo Reno13 Pro

Reno13 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, но не во всех магазинах в комплект поставки входит зарядное устройство. В тестах он заряжался быстрее, чем Reno12 Pro, несмотря на более емкий аккумулятор. Reno12 Pro потребовалось 46 минут для полной зарядки с помощью 80-ваттного адаптера, в то время как Reno13 Pro сэкономил несколько минут.