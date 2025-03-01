Детально протестирован аккумулятор Oppo Reno13 Pro

Опубликовано 01 марта 2025, 15:501 мин.
Детально протестирован аккумулятор Oppo Reno13 ProДолговечность, быстрая зарядка
Oppo запустила Reno13 Pro в Китае в ноябре прошлого года, а в январе начала его международные продажи. GSMArena завершили тестирование времени автономной работы и зарядки и захотели поделиться результатами.
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Reno13 Pro оснащен процессором Dimensity 8350 и аккумулятором емкостью 5800 мАч — на 800 мАч больше, чем у Reno12 Pro. Более емкий аккумулятор, как можно догадаться, увеличивает время работы: в тестах Reno13 Pro продержался 16 часов и 42 минуты по сравнению с 14 часами и 54 минутами для Reno12 Pro.
Reno13 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, но не во всех магазинах в комплект поставки входит зарядное устройство. В тестах он заряжался быстрее, чем Reno12 Pro, несмотря на более емкий аккумулятор. Reno12 Pro потребовалось 46 минут для полной зарядки с помощью 80-ваттного адаптера, в то время как Reno13 Pro сэкономил несколько минут.