Девочку убил заряжавшийся ночью смартфон

По крайней мере, этой версии придерживается полиция. Инцидент произошёл в ночь на субботу. Девочка поставила заряжать свой смартфон на ночь. Он лежал у изголовья кровати. Утром родители сообщили о гибели ребёнка.

«Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Предположительно, она погибла от удара током. Ведется проверка», — рассказали в полиции.

Это не первый случай, когда удар током от заряжающегося смартфона приводит к смерти ребёнка. Подобная ситуация произошла в России в начале сентября. А летом у американской девочки прямо в руках загорелся iPhone 6. Правда, тогда никто не пострадал.