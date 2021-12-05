Девушка обвинила специалистов по ремонту смартфонов в скачивании эротических фото пользователей

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Девушка обвинила специалистов по ремонту смартфонов в скачивании эротических фото пользователейОна увидела их действия по логу активности
Геймдизайнер Джейн МакГонигал (Jane McGonigal) была вынуждена отправить её Pixel 5a на ремонт. Позже она выяснила, что сотрудники сервиса взломали её устройство и скачали эротические фотографии.
Девушка написала в Twitter: «не отправляйте свой телефон Google на гарантийный ремонт или замену». Она рассказал, что кто-то использовал её смартфон для входа в почту Gmail, Диск и другие сервисы. Пострадавшая увидела из журналов активности, что этот некто открывал кучу её селфи в надежде найти эротические. На фотографиях, которые были открыты, девушка была в купальнике, спортивном бюстгальтере, облегающих платьях и со швами после операции. Кроме того, взломщики удалили уведомления системы безопасности Google.
Отмечается, что МакГонигал, похоже, не единственная, кто столкнулся с такой ситуацией. Все пострадавшие отправляли свои телефоны Pixel в Google.
Источник: PhoneArena