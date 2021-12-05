Девушка обвинила специалистов по ремонту смартфонов в скачивании эротических фото пользователей

Девушка написала в Twitter: «не отправляйте свой телефон Google на гарантийный ремонт или замену». Она рассказал, что кто-то использовал её смартфон для входа в почту Gmail, Диск и другие сервисы. Пострадавшая увидела из журналов активности, что этот некто открывал кучу её селфи в надежде найти эротические. На фотографиях, которые были открыты, девушка была в купальнике, спортивном бюстгальтере, облегающих платьях и со швами после операции. Кроме того, взломщики удалили уведомления системы безопасности Google.

Отмечается, что МакГонигал, похоже, не единственная, кто столкнулся с такой ситуацией. Все пострадавшие отправляли свои телефоны Pixel в Google.