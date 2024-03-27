Девять главных изменений в будущих iPhone 16 Pro

Девять главных изменений в будущих iPhone 16 ProСреди них есть и неожиданные
Новые ультратонкие рамки. При этом будет использоваться технология Border Reduction Structure (BRS). Она позволит минимизировать рамку в нижней части дисплея.
Камера с 5-кратной тетрапризмой, увеличение размера кнопки action button, появление новой кнопки. Ожидается, что из-за этого камера на задней панели будет выпирать ещё сильнее.
Улучшение апертуры каждой из задних камер. Это обеспечит лучшее качество фото и видео при слабом освещении, эффекта боке.
Увеличение и обновление дисплея. За счёт антибликовой технологии, которая сейчас есть уже на Samsung S24 Ultra, экран на iPhone 16 Pro станет более ярким и качественным.
Дизайн новой модели iPhone 16. Сейчас известно, что модель будет иметь отдельный большой вырез под вспышку справа от двух камер на задней панели.
Новые цвета. Возможно, появятся такие варианты, как Desert Yellow (пустынный титан) и Cement Grey (серый титан).
Совершенно новые аккумуляторы с многоячеечной технологией. Они сами по себе будут больше и, возможно, будут иметь новый металлический корпус.
Новая дополнительная камера в iPhone 16 Pro Max. Она будет иметь суперзум. Apple представит телефотообъектив с ещё большим радиусом действия, чем у Samsung. Фактически компания изобрела свой совершенно новый 5-кратный зум. Это камера с тетрапризмой. Также, похоже, у Apple есть камера-перископ 2-го поколения, которая обладает 100-кратным зумом. Также эта версия лучше, чем у Samsung, поскольку она имеет переменный оптический зум внутри самого модуля Periscope. Однако произойдёт всё это лишь в случае, если Samsung разрешит Apple лицензировать эту технологию.
Отсутствие подэкранной камеры с Face ID. Скорее всего, эта фишка появится на iPhone только в 2026 году. Ожидается, что линейки iPhone 16 и iPhone 17 будут поставляться с Dynamic Island.