Девять главных изменений в будущих iPhone 16 Pro

Новые ультратонкие рамки. При этом будет использоваться технология Border Reduction Structure (BRS). Она позволит минимизировать рамку в нижней части дисплея.

Камера с 5-кратной тетрапризмой, увеличение размера кнопки action button, появление новой кнопки. Ожидается, что из-за этого камера на задней панели будет выпирать ещё сильнее.

Улучшение апертуры каждой из задних камер. Это обеспечит лучшее качество фото и видео при слабом освещении, эффекта боке.

Увеличение и обновление дисплея. За счёт антибликовой технологии, которая сейчас есть уже на Samsung S24 Ultra, экран на iPhone 16 Pro станет более ярким и качественным.

Дизайн новой модели iPhone 16. Сейчас известно, что модель будет иметь отдельный большой вырез под вспышку справа от двух камер на задней панели.