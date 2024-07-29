Dimensity 6300, аккумулятор на 5000 мАч, дешево: Vivo перевыпустила Y37 5G

Dimensity 6300, аккумулятор на 5000 мАч, дешево: Vivo перевыпустила Y37 5GОт 165 долларов
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Устройство предлагает до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища с возможностью расширения через microSD. Он работает под управлением OriginOS 4, основанной на Android 14.
Y37 5G оснащен 13-мегапиксельной основной камерой с 10-кратным цифровым зумом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. В нем внушительный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт.
Дополнительные функции включают в себя боковой сканер отпечатков пальцев. Vivo Y37 5G доступен в нескольких конфигурациях и по разным ценам:
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4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти: 1 199 юаней (около 165 долларов)
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6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища: 1 499 юаней (около 207 долларов)
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8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища: 1 799 юаней (около 248 долларов)
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8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища: 1 999 юаней (около 276 долларов)
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12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти: 2 099 юаней (около 290 долларов США)