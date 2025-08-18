Dimensity 6400 и батарея на 6 000 мА·ч: вышел бюджетный Infinix Hot 60i 5G

Смартфон оснащён 6,75-дюймовым HD+ экраном с частотой 120 Гц и пиком яркости 670 нит. В отличие от версии 4G, разрешение селфи-камеры снизилось с 8 МП до 5 МП. Основная камера состоит из двух модулей, главный из которых — 50 МП, второй — вспомогательный.

Батарея увеличена до 6,000 мА·ч (на 840 мА·ч больше, чем у 4G-версии), но зарядка стала медленнее — 18 Вт вместо 45 Вт. Есть обратная проводная зарядка 10 Вт.

Дополнительно Infinix Hot 60i 5G получил ИИ-функции, слот для microSD, защиту IP64, ИК-порт и сканер отпечатков сбоку.

Смартфон представлен в четырёх цветах: Shadow Blue, Sleek Black, Monsoon Green и Plum Red. Стоимость ~105 долларов.