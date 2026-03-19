Dimensity 8500, 7000 мА·ч: Xiaomi 17T, похоже, выйдет раньше обычного

Dimensity 8500, 7000 мА·ч: Xiaomi 17T, похоже, выйдет раньше обычногоИ прошел сертификацию
Обычно смартфоны серии Xiaomi T выходят в сентябре. Однако в этом году ситуация может измениться. По слухам, модели могут представить значительно раньше — уже в мае.
Сертификация раскрыла некоторые особенности устройства. Например, оно будет поддерживать беспроводную зарядку. Будут и стандартные: Wi-Fi, Bluetooth и NFC.
По предварительной информации, система камер у Xiaomi 17T останется такой же, как у Xiaomi 15T. Смартфон может получить основную камеру на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, телеобъектив на 50 МП с двукратным оптическим зумом, сверхширокоугольную камеру на 12 МП и фронтальную камеру на 32 МП.
СМИ пишут и о аккумуляторе ёмкостью около 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. А работать устройство будет на процессоре MediaTek Dimensity 8500.