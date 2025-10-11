Dimensity 9400, 6500 мА·ч, 200 Мп: раскрыты характеристики Oppo Reno15 Pro Max

Ожидается, что Reno15 Pro Max получит плоский OLED-дисплей LTPO размером 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет работать на MediaTek Dimensity 9400 и его оснастят тройной основной камерой: 200 Мп (сенсор Samsung ISOCELL HP5), 50 Мп телеобъектив и ультраширокоугольный модуль. Фронтальная камера — 50 Мп.

Ёмкость аккумулятора пока не раскрыта, но ожидается около 6500 мА·ч. Смартфон получит сканер отпечатков под экраном, поддержку Wi-Fi 7, NFC и будет работать на Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16.

Премьера серии Reno15 состоится в Китае до конца 2025 года. Мировые продажи начнутся в начале 2026 года.