Дисплеи для смартфонов будущего будут создавать из волос

Так, для того, чтобы волосы можно было использовать при производстве дисплеев, исследователи обрабатывают их, после чего сжигают при температуре 240 °C. Таким образом, они получают материал с нужными элементами — именно его они превращают его в углеродные нанотрубки, размер которых менее 10 нанометров.

В дальнейшем, подобные наноточки проходят процесс рассеивания, в результате чего сгущаются в так называемые “наноострова”. Именно данные островки ученые и используют для активного слоя в OLED-дисплеях.

”Органические светоизлучающие устройства на основе углеродных точек могут быть использованы там, где требуется небольшой источник света, например в фитнес трекерах или даже в медицинских устройствах из-за нетоксичности материала”, — рассказали авторы исследования.