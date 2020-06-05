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Дисплеи для смартфонов будущего будут создавать из волос

Достаточно необычный способ использовать давно известный материал
В сети появилась информация о том, что ученые из Квинслендского технологического университета нашли новых подход к созданию OLED-дисплеев. Таким образом, если у них получится вывести свою методику на рынок, то дисплеи для смартфонов будущего будут создавать из волос.

Так, для того, чтобы волосы можно было использовать при производстве дисплеев, исследователи обрабатывают их, после чего сжигают при температуре 240 °C. Таким образом, они получают материал с нужными элементами — именно его они превращают его в углеродные нанотрубки, размер которых менее 10 нанометров.

В дальнейшем, подобные наноточки проходят процесс рассеивания, в результате чего сгущаются в так называемые “наноострова”. Именно данные островки ученые и используют для активного слоя в OLED-дисплеях.

”Органические светоизлучающие устройства на основе углеродных точек могут быть использованы там, где требуется небольшой источник света, например в фитнес трекерах или даже в медицинских устройствах из-за нетоксичности материала”, — рассказали авторы исследования.

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