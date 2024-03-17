Модель A35 стала лидером в категории до 400 долларов, а A55 — в категории телефонов до 500 долларов. В тестах DxOMark отмечается впечатляющая пиковая яркость — 1344 нит для A35 и поразительные 1638 нит для A55. В перспективе даже прошлогодний флагман Galaxy S23 достигал лишь 1600 нит. DxOMark также отмечает превосходную точность цветопередачи при различных условиях освещения и высокие результаты при воспроизведении HDR-видео.

Однако история с камерой принимает другой оборот. В то время как A35 занял второе место в рейтинге лучших камер в своем ценовом диапазоне, продемонстрировав отличные результаты при съемке на улице и записи видео, A55 занял более скромное 15-е место. Хотя A55 хорошо работает в обычных условиях, DxOMark сообщает о проблемах в условиях низкой освещенности и при съемке сцен с движением.