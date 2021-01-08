Дисплеи складных смартфонов Samsung начали ломаться от мороза

Проблема появилась, когда температура в Сеуле, Южная Корея, опустилась до 18 градусов по Цельсию ниже нуля. Несколько пользователей Galaxy Fold и Galaxy Z Flip рассказали, что устройства сломались, когда они просто раскрыли их на холоде. На фотографиях видно, что теперь экраны смартфонов находятся в нерабочем состоянии.