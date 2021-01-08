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Дисплеи складных смартфонов Samsung начали ломаться от мороза
И это далеко не сибирские морозы
Некоторые владельцы складных смартфонов Samsung — Galaxy Fold и Galaxy Z Flip — из Южной Кореи обнаружили, что устройства ломаются от мороза.
Проблема появилась, когда температура в Сеуле, Южная Корея, опустилась до 18 градусов по Цельсию ниже нуля. Несколько пользователей Galaxy Fold и Galaxy Z Flip рассказали, что устройства сломались, когда они просто раскрыли их на холоде. На фотографиях видно, что теперь экраны смартфонов находятся в нерабочем состоянии.
Теоретически, холод действительно мог повлиять на конструкцию аппаратов. Низкие температуры заставляют большинство материалов сокращаться, и гибкие панели могут легко деформироваться. Тем не менее, нельзя исключать, что владельцы смартфонов сломали их каким-то иным образом.
Samsung пока не прокомментировала ситуацию.