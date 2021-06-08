Дисплей «смартфона Meizu с полностью белым экраном» оказался чёрным

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Сегодня в 15:09
Дисплей «смартфона Meizu с полностью белым экраном» оказался чёрнымБелые только рамки
Недавно Meizu заявила о выпуске необычной версии флагманского смартфона Meizu 18 с якобы полностью белым экраном. Сегодня инсайдер показал, что чуда ждать от аппарата не надо.
Версия Meizu 18 Chinese White Dolphin Rare Edition вышла ограниченным тиражом — всего 88 смартфонов. Один из них попал в руки инсайдера Ice Universe. Он опубликовал изображения смартфона в Twitter.
Ice Universe отметил, что это единственный в мире смартфон с белым изогнутым полноразмерным экраном. Такая панель стоит очень дорого, поэтому Meizu выпустила очень мало экземпляров. По фото, впрочем, видно, что экран здесь чёрный. Рамки вот у него белые.
Стоимость Meizu 18 Chinese White Dolphin Rare Edition составила около $1000.