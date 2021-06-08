Дисплей «смартфона Meizu с полностью белым экраном» оказался чёрным

Ice Universe отметил, что это единственный в мире смартфон с белым изогнутым полноразмерным экраном. Такая панель стоит очень дорого, поэтому Meizu выпустила очень мало экземпляров. По фото, впрочем, видно, что экран здесь чёрный. Рамки вот у него белые.

Стоимость Meizu 18 Chinese White Dolphin Rare Edition составила около $1000.