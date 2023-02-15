Дисплей в iPhone 15 Pro начнёт подражать Android-флагманам

По словам автора утечки, другие источники "согласны с информацией, утверждая, что ободки у Pro (iPhone 15 Pro, – прим. ред.) будут тоньше".

Исходя из этих слухов, новые iPhone будут доступны с теми же размерами дисплея, что и в линейке iPhone 14, то есть 6,1 и 6,7 дюйма. Однако только Pro-версия смартфона будет иметь более тонкую рамку. Согласно той же утечке, дисплей на моделях Pro будет изогнутым, подобно дисплею на часах Apple Watch или флагманам на Android.

Другие источники не смогли подтвердить информацию об изогнутом дисплее, но ShrimpApplePro утверждает, что это может оказаться правдой, так как iPhone 15 Pro все еще находится на ранних стадиях производства, поэтому рассмотрение разных форм-факторов имеет место быть.