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Дисплеи во флагманах Samsung наконец смогут работать при 120 Гц в высочайшем разрешении
Просьбы пользователей услышали
Известный инсайдер Ice Universe заявил, что в Galaxy S21 Ultra наконец можно будет одновременно включить высочайшее разрешение WQHD+ (3200 x 1440 пикселей) и частоту обновления экрана 120 Гц.
До сих пор такой возможности нет у флагманских смартфонов Samsung. Некоторые даже критиковали компанию за это. Особенно люди возмущались тому, что потратили на смартфоны большие деньги, а возможности для них урезали. Похоже, Samsung услышала аудиторию.
Пока неясно, что будет с батареей при такой конфигурации. Ранее в компании поясняли, что частота обновления 120 Гц вкупе с максимальным разрешением может увеличить энергопотребление.
Напомним, презентация новых смартфонов линейки Galaxy S21 состоится уже скоро — 14 января.