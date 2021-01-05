Дисплеи во флагманах Samsung наконец смогут работать при 120 Гц в высочайшем разрешении

До сих пор такой возможности нет у флагманских смартфонов Samsung. Некоторые даже критиковали компанию за это. Особенно люди возмущались тому, что потратили на смартфоны большие деньги, а возможности для них урезали. Похоже, Samsung услышала аудиторию.

Пока неясно, что будет с батареей при такой конфигурации. Ранее в компании поясняли, что частота обновления 120 Гц вкупе с максимальным разрешением может увеличить энергопотребление.

Напомним, презентация новых смартфонов линейки Galaxy S21 состоится уже скоро — 14 января.