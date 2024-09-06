Дизайн Apple Watch Series 10 в бета-версии iOS 18.1 оказался ошибкой

Опубликовано 06 сентября 2024, 20:151 мин.
Дизайн Apple Watch Series 10 в бета-версии iOS 18.1 оказался ошибкойНе было утечки информации о дизайне
Грядущее мероприятие Apple не за горами, и все больше спекуляций связано с возможной презентацией Apple Watch Series 10. Слухи говорят о том, что часы Series 10 будут отличаться «более изящным дизайном, увеличенными дисплеями и тонкими рамками». Однако недавний «ажиотаж», вызванный скриншотом бета-версии iOS 18.1, не является утечкой о новом дизайне часов, пишут СМИ.
© Majin Bu
Пользователь X Маджин Бу поделился скриншотом, на котором были изображены Apple Watch с почти безрамочным дисплеем, что привело к предположениям, что Apple случайно слила информацию о дизайне Series 10. Однако расследование 9to5Mac показало, что это просто ошибка рендеринга, связанная с Apple Watch Series 9.
Из-за ошибки изображение устройства и циферблата часов отображалось некорректно, создавая иллюзию нового дизайна. Хотя утечки и слухи намекают на новые размеры и потенциальные обновления, такие как 49-миллиметровый вариант и улучшенные датчики здоровья, это конкретное изображение не дает никакой новой информации.