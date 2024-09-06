Дизайн Apple Watch Series 10 в бета-версии iOS 18.1 оказался ошибкой

Пользователь X Маджин Бу поделился скриншотом, на котором были изображены Apple Watch с почти безрамочным дисплеем, что привело к предположениям, что Apple случайно слила информацию о дизайне Series 10. Однако расследование 9to5Mac показало, что это просто ошибка рендеринга, связанная с Apple Watch Series 9.

Из-за ошибки изображение устройства и циферблата часов отображалось некорректно, создавая иллюзию нового дизайна. Хотя утечки и слухи намекают на новые размеры и потенциальные обновления, такие как 49-миллиметровый вариант и улучшенные датчики здоровья, это конкретное изображение не дает никакой новой информации.