Дизайн, экран и мощный чип: инсайдер поделился подробностями Oppo Find X9

Во-первых, Oppo откажется от изогнутого экрана, как у Find X8. Все модели серии получат плоский OLED-дисплей с разрешением 1.5K. У экрана будут закруглённые углы и тонкие симметричные рамки благодаря технологии LIPO. Ожидается, что дисплей Find X9 будет 6,3 дюйма, у X9 Plus — 6,59 дюйма, а у X9 Pro — 6,78 дюйма.

Второе новшество — новый процессор Dimensity 9500, созданный по техпроцессу TSMC N3P. Он обещает улучшенную производительность и энергоэффективность, а также поддержку продвинутой графики и трассировки лучей. Мощность вычислений может достигать 100 TOPS.

Третье важное изменение — новый дизайн задней камеры. Oppo откажется от большого круглого блока, характерного для серии Find X7, и перейдёт к прямоугольной форме в верхнем левом углу.

Также сообщается, что Find X9 Pro получит одну 200-мегапиксельную перископ-камеру вместо двух. 2x-зум, скорее всего, сохранится только в Find X9 Ultra, выход которого ожидается в следующем году.