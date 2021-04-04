Телефоны
Сегодня в 17:26
Дизайн флагманского Huawei P50 показали на новых изображениях и видео
Это неофициальные рендеры
В сети опубликовали качественные рендеры флагманского смартфона Huawei P50. 3D-модель устройства показали даже на видео.
Изображениями и видео поделился пользователь Twitter Waqar Khan. На рендерах автор отразил все особенности смартфона, известные благодаря слухам и утечкам. Это и необычный дизайн камеры, и экран с вырезом под фронтальную камеру. Кроме того, устройство представлено в разных цветах.
Ожидается, что новые смартфоны получат большой датчик изображения Sony IMX707 оптического формата 1/1,18 дюйма, экран OLED диагональю 6,3 дюйма.
Ранее СМИ сообщили, что Huawei перенесла анонс флагманских смартфонов линейки P50. Причиной тому стало якобы «подавленное состояние» компании. Кроме того, сейчас нестабильна цепочка поставок.