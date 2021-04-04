Дизайн флагманского Huawei P50 показали на новых изображениях и видео

Изображениями и видео поделился пользователь Twitter Waqar Khan. На рендерах автор отразил все особенности смартфона, известные благодаря слухам и утечкам. Это и необычный дизайн камеры, и экран с вырезом под фронтальную камеру. Кроме того, устройство представлено в разных цветах.