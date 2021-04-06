Дизайн флагманского смартфона Sony Xperia 1 III попал в сеть до премьеры

В блоке камер Sony Xperia 1 III на изображениях видна надпись «ZEISS T*». Это означает название производителя и специальный код для линз.

У смартфона будет боковой сканер отпечатков пальцев. Под ним расположена ещё одна кнопка, как это было у Xperia Pro. У аппарата будет разъём для наушников.