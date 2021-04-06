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Сегодня в 16:52
Дизайн флагманского смартфона Sony Xperia 1 III попал в сеть до премьеры
Премьера уже 14 апреля
В сеть слили изображения некоторых чехлов для будущего смартфона Sony Xperia 1 III. На рендерах запечатлены при этом не только сами аксессуары (прозрачные), но и устройство Sony. Изображения показали нам, что новый смартфон очень похож внешне на своего предшественника — Sony Xperia 1 II.
В блоке камер Sony Xperia 1 III на изображениях видна надпись «ZEISS T*». Это означает название производителя и специальный код для линз.
У смартфона будет боковой сканер отпечатков пальцев. Под ним расположена ещё одна кнопка, как это было у Xperia Pro. У аппарата будет разъём для наушников.
Ожидается, что Sony Xperia 1 III получит экран диагональю 6,5 дюйма и разрешением 4K. Он должен быть ярче, чем в предыдущих моделях. Также, по слухам, Sony улучшит сенсор селфи-камеры.
Ближайшее мероприятие Sony состоится уже 14 апреля.