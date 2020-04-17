Дизайн грядущего флагмана iPhone 2020 в подробностях показали на видео

Ролик опубликовал ресурс EverythingApplePro. Сообщается, что его авторы заполучили в руки схему смартфона в CAD и создали на её основе визуализацию, а также распечатали образец на 3D-принтере.

Такие схемы получают производители аксессуаров, чтобы они могли создать чехлы под модель. Если образец EverythingApplePro верен, то он лишний раз подтверждает ранние слухи о дизайне iPhone 12 Pro Max. Новинка чем-то похожа на старые iPhone 4 или iPad Pro 2018.

Также сообщается, что корпус нового iPhone будет на миллиметр тоньше, чем у iPhone 11 Pro Max. Да и рамки тоже станут тоньше.