Дизайн и характеристики Honor Magic 7 и Magic 7 Pro раскрыли перед анонсом

Особое внимание привлекают варианты памяти: Magic 7 может предлагаться с конфигурациями на 512 ГБ и 1 ТБ, в то время как Magic 7 Pro, вероятно, будет доступен в вариантах 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Цветовые варианты включают Золотой, Белый, Черный, Синий и Серый.

Ожидаемые спецификации для серии включают процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, тройную камеру с основным сенсором на 50 МП и OLED-дисплеи с разрешением 1,5K для стандартной модели и 2K для Pro. Оба устройства, скорее всего, будут иметь рейтинги IP68/IP69 для защиты от воды и пыли, а модель Pro может получить спутниковую связь.

Дебют серии Magic 7 намечен на 30 октября.