Дизайн и характеристики Redmi A3 Pro за $ 100 утекли в Сеть, даже не было анонса

Опубликовано 13 октября 2024, 21:411 мин.
Дизайн и характеристики Redmi A3 Pro за $ 100 утекли в Сеть, даже не было анонсаДоступные функции
Хотя Xiaomi еще не анонсировала Redmi A3 Pro официально, в сети появился список с ключевыми характеристиками и привлекательной ценой. Redmi A3 Pro примечателен как первая модель «Pro» в серии A, так как ранее не существовало версий A2 Pro или A1 Pro, пишут СМИ.
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Это устройство, похоже, является улучшением стандартной модели Redmi A3 и оснащено большим дисплеем размером 6,88 дюйма с частотой обновления 90 Гц. Внутри находится процессор MediaTek Helio G81 Ultra с до 8 ГБ оперативной памяти.
Что касается съемки, A3 Pro оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, что лучше по сравнению с 8-мегапиксельной двойной камерой A3, хотя подробности о второй камере остаются скудными.
Устройство работает на батарее емкостью 5,160 мАч, информация о скорости зарядки отсутствует. Безопасность обеспечивается боковым считывателем отпечатков пальцев.
С ценой примерно $ 110, Redmi A3 Pro точно найдет свою аудиторию.