Дизайн и характеристики Redmi A3 Pro за $ 100 утекли в Сеть, даже не было анонса

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Хотя Xiaomi еще не анонсировала Redmi A3 Pro официально, в сети появился список с ключевыми характеристиками и привлекательной ценой. Redmi A3 Pro примечателен как первая модель «Pro» в серии A, так как ранее не существовало версий A2 Pro или A1 Pro, пишут СМИ.