Дизайн и характеристики удешевлённого флагмана Meizu раскрыты до выхода

Кроме того, на официальном сайте Meizu появилась официальная страница 16Xs. Правда, вместо фото нового флагмана, на ней опубликовано изображение Meizu 16s. Но насчёт характеристик можно быть уверенным: они принадлежат новинке.

Если кратко, то они таковы: AMOLED-экран диагональю 6,2 дюйма, тройная камера с главным датчиком в 48 Мп, фронтальная на 16 Мп, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 675, оперативная память 6 ГБ и внутренняя 64 или 128 ГБ, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой.

Стоимость смартфона и дату начала продаж узнаем завтра.