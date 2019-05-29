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Вчера 21:14

Дизайн и характеристики удешевлённого флагмана Meizu раскрыты до выхода

Презентация уже завтра
Накануне официальной презентации Meizu 16Xs в интернете появились изображения смартфона и его характеристики.

На рендерах телефон красуется во всех четырёх цветах: чёрном, белом, синем и оранжевом. Также изображения подтверждают основную тройную камеру у устройства, встроенный в экран сканер отпечатка пальца и незамысловатое расположение фронтальной камеры на тонкой верхней рамке.

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Фото: SlashLeaks

Кроме того, на официальном сайте Meizu появилась официальная страница 16Xs. Правда, вместо фото нового флагмана, на ней опубликовано изображение Meizu 16s. Но насчёт характеристик можно быть уверенным: они принадлежат новинке.

Если кратко, то они таковы: AMOLED-экран диагональю 6,2 дюйма, тройная камера с главным датчиком в 48 Мп, фронтальная на 16 Мп, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 675, оперативная память 6 ГБ и внутренняя 64 или 128 ГБ, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой.

Стоимость смартфона и дату начала продаж узнаем завтра.

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