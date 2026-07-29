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Опубликовано 29 июля 2026, 20:24
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Дизайн как у Honor Power 2: в Сеть попали живые фото Huawei Nova 16 SE

С красивыми переливами
СМИ поделились первыми живыми снимками ещё не вышедшего смартфона Huawei Nova 16 SE. Судя по фото, новинка напоминает модель Honor Power 2, но с градиентным покрытием.
Дизайн как у Honor Power 2: в Сеть попали живые фото Huawei Nova 16 SE

© Weibo

Ранее уже ходили слухи, что Huawei позаимствует широкую горизонтальную камеру у Honor. Сзади Nova 16 SE расположен заметный выступ в виде широкой прямоугольной «полоски». Внутри неё находятся три объектива.

Дизайн как у Honor Power 2: в Сеть попали живые фото Huawei Nova 16 SE

© Weibo

Что касается цветов, то новинка будет доступна в классических чёрном и белом вариантах. Будут и градиентные версии, одна из них напоминает оттенок Ocean Orange из флагманской серии Pura 90 Pro Max.

А это уже Honor Power 2

А это уже Honor Power 2

© Honor

Пока что компания официально не анонсировала устройство, так что характеристики остаются загадкой.

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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