Дизайн как у Honor Power 2: в Сеть попали живые фото Huawei Nova 16 SE

Опубликовано 29 июля 2026, 20:241 мин.
Дизайн как у Honor Power 2: в Сеть попали живые фото Huawei Nova 16 SEС красивыми переливами
СМИ поделились первыми живыми снимками ещё не вышедшего смартфона Huawei Nova 16 SE. Судя по фото, новинка напоминает модель Honor Power 2, но с градиентным покрытием.
Ранее уже ходили слухи, что Huawei позаимствует широкую горизонтальную камеру у Honor. Сзади Nova 16 SE расположен заметный выступ в виде широкой прямоугольной «полоски». Внутри неё находятся три объектива.
Что касается цветов, то новинка будет доступна в классических чёрном и белом вариантах. Будут и градиентные версии, одна из них напоминает оттенок Ocean Orange из флагманской серии Pura 90 Pro Max.
Пока что компания официально не анонсировала устройство, так что характеристики остаются загадкой.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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