Дизайн нового складного смартфона Samsung полностью раскрыт до анонса

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Дизайн нового складного смартфона Samsung полностью раскрыт до анонсаА анонс — в августе
Сегодня Samsung по факту подтвердила, что представит новые складные смартфоны на мероприятии 10 августа. Однако в сеть уже слили рендеры Galaxy Z Flip 4, которые полностью раскрывают его внешний вид.
Изображениями поделился ресурс MySmartPrice. Рендеры Samsung Galaxy Z Flip 4 показывают четыре варианта расцветки устройства: синий, чёрный, бежевый и лавандовый. Видна двойная основная камера смартфона, а также дополнительный дисплей.
Внизу имеются порт Type-C, решётка динамика и микрофон. Дополнительный экран выглядит немного больше, чем у Galaxy Z Flip 3, и, судя по слухам, будет 2,1-дюймовым. В целом отличий от модели предыдущего поколения тут немного.
Если верить предыдущим утечкам, Galaxy Z Flip 4 получит 6,7-дюймовый основной AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. В основу смартфона ляжет SoC Snapdragon 8+ Gen 1, питаться он будет от аккумулятора ёмкостью 3700 мАч. Мощность зарядки составит 25 Вт.