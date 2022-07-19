Дизайн нового складного смартфона Samsung полностью раскрыт до анонса

Изображениями поделился ресурс MySmartPrice. Рендеры Samsung Galaxy Z Flip 4 показывают четыре варианта расцветки устройства: синий, чёрный, бежевый и лавандовый. Видна двойная основная камера смартфона, а также дополнительный дисплей.

Внизу имеются порт Type-C, решётка динамика и микрофон. Дополнительный экран выглядит немного больше, чем у Galaxy Z Flip 3, и, судя по слухам, будет 2,1-дюймовым. В целом отличий от модели предыдущего поколения тут немного.