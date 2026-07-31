Телефоны
Опубликовано 31 июля 2026, 17:39
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Дизайн полностью изменился: утекли изображения Redmi Turbo 6 Max

Чем будет радовать
В Сети появился рендер, показывающий грядущий смартфон Redmi Turbo 6 Max. В глаза сразу бросается измененный дизайн
Дизайн полностью изменился: утекли изображения Redmi Turbo 6 Max

© NokiaPowerUser

Вместо вертикального блока с камерами, теперь используется горизонтальная полоса в верхней части корпуса. Как у смартфонов Google Pixel.

Так выглядит Redmi Turbo 5 Max

Так выглядит Redmi Turbo 5 Max

© Redmi

По слухам, у новинки будет 7-дюймовый плоский экран с разрешением 2K и аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч. Turbo 6 Max также может получить процессор MediaTek Dimensity 9500s (такой же, как у Turbo 5 Max) или более новый Dimensity 9600s.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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