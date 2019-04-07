Дизайнер создал смартфон с внешностью, которая угодит всем и сразу

В одном смартфоне Ice Univerce объединил все тренды современных устройств. Универсальный аппарат имеет и челку, и каплевидный вырез, и отверстие в экране, сверху у него есть два выдвижных модуля, а снизу — выдвижная QWERTY-клавиатура. В устройство встроены несколько разных сканеров отпечатков пальцев, сканер радужки глаза, 3D-камера с технологией structured light.

К сожалению, все потребности устройство так и не смогло удовлетворить. В комментариях к твиту другие пользователи указали на то, что забыл добавить автор. Например, аппаратную кнопку Bixby и второй экран.