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Дизайнер создал смартфон с внешностью, которая угодит всем и сразу

В нем несколько сканеров отпечатков пальцев и выдвижная клавиатура
Концепт универсального смартфона опубликовал в своем твиттер инсайдер Ice Univerce. Он заявил, что разработал смартфон, который «удовлетворит все ваши потребности».

В одном смартфоне Ice Univerce объединил все тренды современных устройств. Универсальный аппарат имеет и челку, и каплевидный вырез, и отверстие в экране, сверху у него есть два выдвижных модуля, а снизу — выдвижная QWERTY-клавиатура. В устройство встроены несколько разных сканеров отпечатков пальцев, сканер радужки глаза, 3D-камера с технологией structured light.

К сожалению, все потребности устройство так и не смогло удовлетворить. В комментариях к твиту другие пользователи указали на то, что забыл добавить автор. Например, аппаратную кнопку Bixby и второй экран.

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