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Дизайнер заработал почти $10 000 на продаже иконок для оформления iPhone
Потратил на работу два часа
В новой версии операционной системы Apple iOS 14 появилась возможность добавлять виджеты на домашний экран и сделать оформление смартфона уникальным. Также можно присвоить приложениям собственные иконки. На фоне популярности кастомизации iOS 14 один хитрый дизайнер придумал, как заработать деньги. Он смог получить почти $10 000 на продаже иконок для оформления iPhone.
Пользователь Twitter под ником Traf создал тематический пак с иконками, а также выпустил гайд по его установке. Помимо этого дизайнер создал простой сайт для продвижения работы. Traf рассказал, что, пока он спал, проект принёс ему $5264. При этом он потратил на работу около двух часов.
В итоге парень написал в Twitter, что 330 клиентов принесли ему ему $9240. «Интернет — это дико», — отметил дизайнер.