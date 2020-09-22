Дизайнер заработал почти $10 000 на продаже иконок для оформления iPhone

Пользователь Twitter под ником Traf создал тематический пак с иконками, а также выпустил гайд по его установке. Помимо этого дизайнер создал простой сайт для продвижения работы. Traf рассказал, что, пока он спал, проект принёс ему $5264. При этом он потратил на работу около двух часов.

В итоге парень написал в Twitter, что 330 клиентов принесли ему ему $9240. «Интернет — это дико», — отметил дизайнер.