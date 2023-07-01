Для Android-смартфонов разработан новый вирус: как от него защититься

Дело в том, что вредоносная программа маскируется под сервисы знакомств или чаты для взрослых, приложения радар-детектора или лотерейные приложения. После активации на устройстве Rasket получает доступ к фотографиям, видео, документам, сообщениям и контактам. Создатели трояна угрожают раскрыть скомпрометированные данные, если владелец устройства не заплатит им.

Так, Галов предостерегает от выполнения их требований. Потому что не факт, что они сдержат слово. По совету эксперта, для защиты от этой вредоносной программы необходим антивирус, только он сможет помочь.